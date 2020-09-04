Ankara Vuhan oldu! Ankara'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 5-6 Eylül hafta sonu Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte uzmanlar açıklama yapmaya başladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, " Ankara, Vuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir” uyarısında bulundu. Ankara'da son günlerde vaka sayılarındaki ciddi artış ve Prof. Dr. Cankurtaran'ın açıklaması vatandaşların, 5-6 Eylül Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı araştırması yapmasına neden oldu. Peki hafta sonu Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?

5-6 EYLÜL HAFTA SONU ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Ankara için uyarıda bulunarak "Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" demişti. Bakan Koca'nın ardından sosyal medyada vatandaşlar ##AnkaraVuhan hashtagi ile Ankara'daki koronavirüs haritalarını paylaşmaya başladılar. Bulundukları bölgelerin çok yoğun koronavirüs (riskli bölge) vakalarının olduğunu gösteren Ankaralılar, tabloların yüksek riskli bölge olduğunu gösteren kırmızı renkli halini paylaştılar. Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, kişisel sosyal medya hesabından, "Ankara, Vuhan oldu" diyerek, 14 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısında bulunması da Ankaralıları endişelendirdi. 14 günlük sokağa çıkma yasağı paylaşımını ardından Ankara'da sokağa çıkma yasakları gelecek mi araştırılıyor.