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Ankara-Washington Hattında Güvenlik Görüşmesi

14.10.2020 00:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefonda görüştüğü bildirildi

Ankara-Washington Hattında Güvenlik Görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Ankara’dan yapılan açıklamada İbrahim Kalın ve Robert C. O’Brien’ın ikili ilişkiler Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeniden alevlenen çatışmalar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Libya ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, “Azerbaycan ve Ermenistan arasında insani gerekçelerle ilan edilen ateşkesi desteklemekle birlikte kalıcı çözümün ancak Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle sağlanabileceği vurgulandığı” kaydedildi.

Görüşmede, Ermenistan’ın sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda BMGK ve AGİT kararları çerçevesinde uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiği açıklandı.

”Doğu Akdeniz ile ilgili beklentiler dile getirildi”

Türkiye tarafından yapılan açıklamada, ”Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin iyi niyetli ve diyalog temelli yaklaşımı sayesinde gerilimin azaldığı ve oluşan müzakere zeminini destekleyici adımların atılması beklentisi dile getirildi. Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleştirilmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. ABD’nin Doğu Akdeniz konusunda adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi beklentisi yinelendi” denildi.

Görüşmede, Libya’da yürütülen müzakere sürecinden duyulan memnuniyet ifade edilirken General Halife Hafter tarafındaki askeri hareketliliğinin ise endişe kaynağı oluşturduğuna dikkat çekildiği de bildirildi.

Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin canlandırılması ve savunma sanayii alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular da ele alındı.

Görüşme ile ilgili Beyaz Saray’dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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