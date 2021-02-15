HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ankara-Washington Hattında İkinci Resmi Temas

Ankara-Washington Hattında İkinci Resmi Temas

15.02.2021 20:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara-Washington Hattında İkinci Resmi Temas

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Tarafların, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm için destek ve işbirliğini güçlendirme sözü verdiğinin belirtildiği açıklamada, ‘’Bakan (Blinken), Kuzey Irak'taki Türk rehinelerin ölümleri için başsağlığı diledi ve PKK teröristlerinin sorumluluğu olduğuna dair görüşümüzü teyit etti’’ denildi.

Açıklamaya göre Bakan Blinken, Türkiye'yi, Rus S-400 karadan havaya füze sistemini elinde tutmamaya çağırdı. Blinken ayrıca NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden ön müzakerelere verdiği desteği dile getirdi.

Açıklamada, ‘’Bakan Blinken, ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin uzun süredir devam eden önemine, terörizmle mücadeledeki ortak çıkarımıza ve demokratik kurumların, kapsayıcı yönetimin ve insan haklarına saygının önemine vurgu yaptı’’ ifadeleri yer aldı.

Ankara rahatsızlıklarını iletti

Görüşme ile ilgili Ankara’dan da yazılı açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Çavuşoğlu, Blinken’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti ve yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme konusunda mutabık kalındı.

Açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı; bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.

Açıklamada, ‘’ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir. İki Bakan önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kalmışlardır’’ denildi.

Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken arasındaki görüşme, yeni yönetim döneminde Ankara-Washington hakkında gerçekleşen ikinci resmi temas oldu. İlk görüşme 2 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Başkan Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleşmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
İsrail'de aşı yaptırana ücretsiz yemek ve DJ performanslarıİsrail'de aşı yaptırana ücretsiz yemek ve DJ performansları
Nasıl futbolcu olunur? Altyapıdan profesyonel futbolcu olmanın yoluNasıl futbolcu olunur? Altyapıdan profesyonel futbolcu olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

NATO'dan Afganistan açıklaması: Doğru zaman gelmeden ayrılmayacağız

NATO'dan çok net mesaj: Doğru zaman gelmeden oradan ayrılmayacağız

İsrail'de aşı yaptırana ücretsiz yemek ve DJ performansları

İsrail'de aşı yaptırana ücretsiz yemek ve DJ performansları

Rusya'dan çok önemli Avrupa açıklaması: Gitmiyoruz!

Rusya'dan çok önemli Avrupa açıklaması: Gitmiyoruz!

Almanya'dan şehit düşen 13 vatandaşımız için açıklama

Almanya'dan şehit düşen 13 vatandaşımız için açıklama

CIA'in yayınladığı Sevgililer Günü mesajı tepki çekti

CIA'in yayınladığı Sevgililer Günü mesajı tepki çekti

DSÖ'den ilk korona vakalarıyla ilgili ilginç açıklama

DSÖ'den ilk korona vakalarıyla ilgili ilginç açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.