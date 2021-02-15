Ankara-Washington Hattında İkinci Resmi Temas

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün telefonda görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Tarafların, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm için destek ve işbirliğini güçlendirme sözü verdiğinin belirtildiği açıklamada, ‘’Bakan (Blinken), Kuzey Irak'taki Türk rehinelerin ölümleri için başsağlığı diledi ve PKK teröristlerinin sorumluluğu olduğuna dair görüşümüzü teyit etti’’ denildi.
Açıklamaya göre Bakan Blinken, Türkiye'yi, Rus S-400 karadan havaya füze sistemini elinde tutmamaya çağırdı. Blinken ayrıca NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden ön müzakerelere verdiği desteği dile getirdi.
Açıklamada, ‘’Bakan Blinken, ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin uzun süredir devam eden önemine, terörizmle mücadeledeki ortak çıkarımıza ve demokratik kurumların, kapsayıcı yönetimin ve insan haklarına saygının önemine vurgu yaptı’’ ifadeleri yer aldı.
Ankara rahatsızlıklarını iletti
Görüşme ile ilgili Ankara’dan da yazılı açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Çavuşoğlu, Blinken’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti ve yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme konusunda mutabık kalındı.
Açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı; bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.
Açıklamada, ‘’ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir. İki Bakan önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kalmışlardır’’ denildi.
Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken arasındaki görüşme, yeni yönetim döneminde Ankara-Washington hakkında gerçekleşen ikinci resmi temas oldu. İlk görüşme 2 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Başkan Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleşmişti.