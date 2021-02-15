Ankara-Washington Hattında İkinci Resmi Temas

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Tarafların, Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm için destek ve işbirliğini güçlendirme sözü verdiğinin belirtildiği açıklamada, ‘’Bakan (Blinken), Kuzey Irak'taki Türk rehinelerin ölümleri için başsağlığı diledi ve PKK teröristlerinin sorumluluğu olduğuna dair görüşümüzü teyit etti’’ denildi.

Açıklamaya göre Bakan Blinken, Türkiye'yi, Rus S-400 karadan havaya füze sistemini elinde tutmamaya çağırdı. Blinken ayrıca NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden ön müzakerelere verdiği desteği dile getirdi.

Açıklamada, ‘’Bakan Blinken, ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin uzun süredir devam eden önemine, terörizmle mücadeledeki ortak çıkarımıza ve demokratik kurumların, kapsayıcı yönetimin ve insan haklarına saygının önemine vurgu yaptı’’ ifadeleri yer aldı.

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