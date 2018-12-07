HABER

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 02:55 | Son Güncelleme

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Başkent'te mevsimin ilk kar yağışı, gece yarısı Çankaya'ya bağlı İncek ve Ahlatlıbel ile Keçiören'e bağlı Bağlum ve Elmadağ bölgelerinde etkili oldu.

Kar kalınlığının 3 ile 5 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Ankara'da aralıklarla devam edecek yağış öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

ANKARA4

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışı ve olası buzlanmaya karşı ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları ile hazır bekletildi.

ANKARA2

Şehirler arası yollar ve çevre yolu güzergahlarında ise Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler acil müdahaleler için önlem aldı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

ANKARA3

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(AA)

PARTNER bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
Vergi dairesinde 'rüşvet' alan memura suçüstü! Vergi dairesinde 'rüşvet' alan memura suçüstü!
Mersin'de beklenen sağanak (4)Mersin'de beklenen sağanak (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara kar kar yağı

En Çok Okunan Haberler

Siyasette hareketli saatler! Mansur Yavaş resmen açıkladı: Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettim

Siyasette hareketli saatler! Mansur Yavaş resmen açıkladı: Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettim

Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Abdullah Gül ile görüştü!

Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Abdullah Gül ile görüştü!

Metin Akpınar'dan üzen açıklama: Yolun sonuna geldim

Metin Akpınar'dan üzen açıklama: Yolun sonuna geldim

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Süleyman Soylu, 'Neden muhalefet ettiğiniz AK Parti'ye katıldınız?' sorusunu yanıtladı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
belediye bir zahmet kanalizasyonları temizlesinlerde etrafa taşkınlar oluşmasın,sanki belediyenin işi değilmiş gibi hiç bir işle ilgilenmiyorlar boş işlerle ceplerini dolduruyorlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kerkük ve Cerablus'a yüksekokul açılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kerkük ve Cerablus'a yüksekokul açılacak

Esenboğa Havalimanı'nda hırsızlık operasyonu: 16 gözaltı

Esenboğa Havalimanı'nda hırsızlık operasyonu: 16 gözaltı

Vergi dairesinde 'rüşvet' alan memura suçüstü!

Vergi dairesinde 'rüşvet' alan memura suçüstü!

Melih Gökçek'ten canlı yayında 'dinozor' çıkışı: Övüneceğinize gülüyorsunuz

Melih Gökçek'ten canlı yayında 'dinozor' çıkışı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Abdullah Gül ile görüştü!

Ankara kulisleri bunu konuşuyor: Abdullah Gül ile görüştü!

6 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı

6 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.