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Ankara'ya yeni metro hattı! Teklifler 4 Haziran'da alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Ankara'ya yeni bir metro hattı geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce (ABB), Mamak'ı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlayacak, Dikimevi- Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı (HRS) Projesi için ön yeterlilik tekliflerinin, 4 Haziran'da alınacağı açıklandı.

Ankara'ya yeni metro hattı! Teklifler 4 Haziran'da alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre; Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mamak NATO Yolu'nu AŞTİ ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlamak üzere düğmeye bastı. EGO Genel Müdürlüğü, 'A1 Hattı (ANKARAY) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesi' için ilk adımı atarak ilana çıktı. Bu kapsamda, Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı (HRS) Projesi için ön yeterlilik teklifleri 4 Haziran 2020 tarihinde alınacak. Projeye katılmak isteyen ve projeyle ilgilenen firmalar, ihale hakkında ayrıntılı ilana EGO Genel Müdürlüğü'nün https://www.ego.gov.tr/tr/ihaleler internet adresinden ulaşabilecek. Ön yeterlilik değerlendirmesine katılacak firmalardan puanlama sırasına göre ilk 6 firma tespit edilecek ve daha sonra yapılacak olan işin ihalesine davet edilecek. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasından sonra işin 8 ay içinde bitmesi öngörülürken, bu süreçte üretilen proje ve ihale dokümanları ile yapım işi ihalesi aşamasına geçilecek. Dikimevi- Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı (HRS) Projesi için ilk adımı atan Büyükşehir Belediyesi, ön yeterlilik tekliflerini 4 Haziran 2020 tarihinde alacak.

7,4 KM UZUNLUĞUNDA OLACAK VE 8 İSTASYONDAN OLUŞACAK

AŞTİ ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlanacak olan Dikimevi-Natoyolu hattı, 7,4 kilometre uzunluğunda olacak ve 8 ayrı istasyondan oluşacak. Yapım işi kapsamında, 1996 yılında işletmeye açılan ANKARAY (AŞTİ-Dikimevi) hattının revizyonu ve AŞTİ'den Söğütözü'ne 1 istasyon ve 0,788 km hattın da işletmeye alınması gerçekleşecek. Yapım işi bittiğinde Söğütözü- Natoyolu arası 16,8 kilometrelik hat ve 20 istasyon olarak işletmeye alınacak. Bu süreçte ise mevcut ANKARAY hattı işletmesine devam edecek.

Kaynak: DHA

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