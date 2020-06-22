Ankara'ya yürüyüş başlatan baro başkanları işçilerle karşı karşıya geldi

Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki gösteren 56 baronun başkanı, sembolik olarak 20’şer kilometre yürüyerek Ankara’ya ulaştı.

BARO BAŞKANLARI VE POLİS ARASINDA GERGİNLİK

Ankara girişinde baro başkanlarını bekleyen polis, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yürüyüşe izin verilmediğini bildirdi. Yürümekte ısrar eden baro başkanları ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Yürüyüşlerine izin verilmeyen baro başkanları, bunun üzerine Eskişehir Yolu üzerindeki bir inşaat şantiyesi alanında oturma eylemi başlattı.

ŞANTİYE SAHİBİ VE İŞÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Uzun süredir oturma eylemi yapan baro başkanlarına, şantiyede çalışan işçiler ve şantiye sahibi tepki gösterdi. Vatandaşlar, eylem nedeniyle işlerini yapamadıklarını belirterek baro başkanlarından alanı terk etmelerini istedi. Vatandaşlarla tartışan baro başkanları, oturma eylemlerini sonlandırmadı. (İHA)

