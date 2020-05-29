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  4. Ankara yağmura teslim: Ev ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarı çöktü

Ankara yağmura teslim: Ev ve iş yerlerini su bastı, istinat duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 08:00 | Son Güncelleme

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir apartmanın da istinat duvarı çöktü.

Başkent'te gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç trafiği de olumsuz etkilendi. Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Sarayköy Sokak'taki Onikiler Apartmanı'nın istinat duvarı da yoğun yağış sonrası çöktü. Yağmur suları bahçeye dolarken, apartmanın bodrum katını da su bastı.

Belediye ekipleri, ev ve iş yerlerine dolan suların tahliyesi için çalışma başlattı.

(DHA)

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