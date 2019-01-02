Ankara yeniden beyaza büründü

Bir haftadır hazır şekilde bekleyen ekipler, sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çekmemesi için kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da kara teslim

Ankara'da yaklaşık bir hafta aradan sonra gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı; Çankaya, Keçiören, Mamak ve Altındağ gibi pek çok merkez ilçesinde etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklar ve ana arterler beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Bir haftadır hazır şekilde bekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de geceyi karla mücadele ederek geçirdi. Ekipler, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı 4 saati aşkın süredir aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bugün yurt genelinde havanın yağışlı olacağı kaydedilmişti.