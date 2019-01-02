HABER

Ankara yeniden beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 07:52 | Son Güncelleme

Bir hafta aradan sonra yeniden etkili olan kar yağışı Ankara'yı beyaza bürüdü. 4 saati aşkın süredir yağan kar sonrası sokakların beyaz örtüyle kaplandığı Ankara'da pek çok merkez ilçe kar yağışının etkisi altında. Ankara Büyükşehir belediyesi ekiplerinin geceyi karla mücadele ederek geçirdiği şehirde ana arterler tuzlama çalışmalarıyla açık tutulmaya çalışıldı.

Bir haftadır hazır şekilde bekleyen ekipler, sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çekmemesi için kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da kara teslim

Ankara'da yaklaşık bir hafta aradan sonra gece yarısı başlayan yoğun kar yağışı; Çankaya, Keçiören, Mamak ve Altındağ gibi pek çok merkez ilçesinde etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ara sokaklar ve ana arterler beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Bir haftadır hazır şekilde bekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de geceyi karla mücadele ederek geçirdi. Ekipler, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışı 4 saati aşkın süredir aralıksız devam ediyor.
Öte yandan, dün akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bugün yurt genelinde havanın yağışlı olacağı kaydedilmişti.
Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklendiği açıklanmıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara kar kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören bir daha baktı! Kardan öyle bir şey yaptı ki...

Gören bir daha baktı! Kardan öyle bir şey yaptı ki...

Denizli'de feci olay! Gören telefonuna sarıldı

Denizli'de feci olay! Gören telefonuna sarıldı

Günlük burç yorumları 2 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 2 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Her şey 30 saniye içinde oldu! Yaşadıkları sonrası gözyaşlarına boğuldu!

Her şey 30 saniye içinde oldu! Gözyaşlarına boğuldu!

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.