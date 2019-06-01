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Ankara YHT'de bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 14:57 | Son Güncelleme

BAYRAM tatilinin başlamasıyla birlikte, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda yoğunluk yaşandı.

BAYRAM tatilinin başlamasıyla birlikte, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda yoğunluk yaşandı.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlarken, Ankara'daki YHT Garı'nda yoğunluk oluştu. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya seferlerinde doluluk oranı bayram nedeniyle yüzde yüze ulaştı. Karşılıklı olarak günde 3 hatta yapılan toplam 48 seferin tamamı da doldu. Bayram tatili için memleketlerine ve tatil merkezlerine gitmek isteyenler, garda trene binerken uzun kuyruk oluşturdu.
YHT Gişe Şefi Fatih Ünal, 1, 8, 9 Haziran tarihlerinde Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak ek sefer konulduğunu belirtti. Fatih Ünal, bayram tatili boyunca günde 10 bin yolcu taşınacağını bildirerek "Bayram tatili nedeniyle yüksek hızlı trende doluluk yüzde yüz oranında arttı. İnsanlar maliyeti uygun, konforlu ve seri olduğu için yüksek hızlı treni tercih ediyor. Ayrıca Ankara’dan Konya ve Eskişehir'e yüksek hızlı trenle gidenler buradan aktarma yaparak Bursa, Antalya ve Alanya'ya geçiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-YHT Garı'nda kuyruk
-Gardan detaylar
-Yolcularla röp.

Haber-Kamera: ​Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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