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  4. Ankara'yı fırtına vurdu! Parçalar yüzlerce metre uzağa savruldu

Ankara'yı fırtına vurdu! Parçalar yüzlerce metre uzağa savruldu

01.09.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Akyurt ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınada 3 binanın çatısı uçarken, çatı parçalarının üzerine düştüğü 3 araç da ağır hasar gördü. Bazı parçalar ise yüzlerce metre uzağa savruldu.

Ankara'yı fırtına vurdu! Parçalar yüzlerce metre uzağa savruldu

Akyurt’ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu. Karaçam Sokak’ta şiddetli rüzgar yan sokaktaki binanın çatısını yerinden söktü.

PARÇALAR YÜZLERCE METRE UZAĞA SAVRULDU

Çatının uçan parçaları 3 aracı kullanılamaz hale getirirken, elektrik telleri de koptu. Bazı parçalar ise yüzlerce metre uzağa savruldu. Olayın yaşandığı anda çevrede kimsenin olmaması felaketin önüne geçti. Emniyet ekipleri alanda hasar tespit çalışmaları yaparken, enerjinin kesilmesi için de çalışmalar yürütüldü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Ankara Caddesi’nde ise bir binanın çatısının bir kısmı, binanın altında bulunan marketin yanına düştü. İşlek caddede kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Akyurt Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çatılardan kopan parçaların kaldırılması için çalışma başlattı.

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