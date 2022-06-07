Ankara'yı göle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesinde mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer işyerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı.

YOLCULAR İŞ MAKİNESİ KEPÇESİYLE KURTARILDI

Yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verilirken yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı. Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

(DHA)

