HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'yı göle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'yı göle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldı

07.06.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer oluşan su birikintileri yüzünden araçlar hareket etmekte zorlanırken, bazı dükkân ve işyerlerini su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi. Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı.

Ankara'yı göle çeviren yağmur! Yolcular iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkili oldu. Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesinde mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer işyerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı.

Screenshot_18

YOLCULAR İŞ MAKİNESİ KEPÇESİYLE KURTARILDI

Yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verilirken yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı. Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

Screenshot_19

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kürsüde adaylık sinyali! 'Geleceğim ve...'Kürsüde adaylık sinyali! 'Geleceğim ve...'
NATO personeli Türkiye'ye intikal etti! Tarih verildiNATO personeli Türkiye'ye intikal etti! Tarih verildi
Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçSon seçim anketinde çok konuşulacak sonuç
Anahtar Kelimeler:
yağmur Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! 3 bakanlık ortak çalışmaya başlıyor

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! 3 bakanlık ortak çalışmaya başlıyor

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Sultanahmet Meydanı'nda Rus turiste ahlaksız teklif!

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

İlginizi Çekebilir

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Faydası paha biçilemez

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Faydası paha biçilemez

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Onlar soyundu, halk ikiye bölündü! Hayır için 'çırılçıplak'!

Onlar soyundu, halk ikiye bölündü! Hayır için 'çırılçıplak'!

Nişan pozu şoke etti! "Bu Meryem mi?"

Nişan pozu şoke etti! "Bu Meryem mi?"

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.