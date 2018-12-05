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Ankara'yı hareketlendirecek kulis: İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayabilir!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.12.2018 07:01 | Son Güncelleme

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ismin kendisine 'İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayabilir' dediğini öne sürdü.

Ankara'yı hareketlendirecek kulis: İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayabilir!

Deniz Zeyrek, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis bilgisini yazdı. "Ankara çok iddialı bir kent. İYİ Parti Ankara'yı alırsa karşılığında CHP'ye nerede destek verebilir?" diyen Zeyrek, sözlerine "Görüşmelerde o iller de netleşmiş. Eğer Ankara İYİ Parti'de kalırsa, CHP Mersin'de zayıf bir adayla yarışa girerse, İYİ Parti Antalya, Bursa, Balıkesir, Denizli ve Adana gibi illerde CHP'ye destek verecek. Bu büyükşehirlerde milliyetçi oyların yüksek olduğu ilçeler de İYİ Parti'ye bırakılacak" diye devam etti.

Zeyrek, "Ankara İYİ Parti'ye mi kalacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Konuştuğum çok önemli bir CHP'li, İYİ Parti'nin İstanbul'da da aday çıkarmayabileceğini söyledi. Böylece CHP'nin İstanbul adayı, İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı olacak. Peki CHP'nin adayı kim? Yüzde 99 Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kaynağım, Kılıçdaroğlu'nun “çok tanınmıyor, Binali Yıldırım karşısında zayıf kalır” diyenlere “Yanılıyorsunuz, genç, başarılı, hikayesi olan yepyeni bir isim. Binali Yıldırım da tersine, yıpranmış, İzmir'de seçim kaybetmiş, güven telkin etmeyen bir aday” karşılığını verdiğini söyledi."

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