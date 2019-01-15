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Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası! Melih Gökçek'ten ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2019 10:09 | Son Güncelleme

CHP'li Gamze Taşcıer'in Ankapark iddiası Ankara'yı karıştırdı. Taşcıer'in açıklamalarına tepki gösteren, Melih Gökçek "Sen de geleceksin Gamze hanım. Görünce çatır çatır çatlayacaksın" ifadelerini kullandı.

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası! Melih Gökçek'ten ilk açıklama

Ankara'daki Ankaparak'ın yerel seçim öncesi açılacağını söyleyen CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer "Şov yapmak için milletin hayatını tehlikeye atacaklar" dedi.

'ATLI KARINCAYA ÖZHASEKİ, ÇARPIŞAN ARABAYA GÖKÇEK BİNSİN'

Taşcıer, sözlerini "Atlı karıncaya Mehmet Özhaseki, çarpışan arabalara Melih Gökçek binsin, kendileri test etsin" diye sürdürdü.

CHP'li Taşcıer'in iddiası tartışma yaratırken; AK Partili eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek, Taşcıer'e tepki gösterdi.

GÖKÇEK: PİSLİK ATMAYA BAŞLADILAR

"CHP'yi şimdiden telaş sardı" diyen Gökçek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Ankapark Mart'ta açılınca, Ankara Ankapark'ı görünce, Ankara'nın çocukları ve gençleri Ankapark için söyledikleri dolayısıyla CHP'yi öpecek. Panik başladı, pislik atmaya başladılar. Amaç Ankapark'ı gezmesin.

'MAHKEMEDE İSPATA HAZIR OL'

Sen de geleceksin Gamze hanım. Görünce çatır çatır çatlayacaksın. Bizim yaptıklarımıza sizin hayalleriniz yetmez. Duyuma göre asılsız iddia ile, halkı panikletmen dolayısıyla, işletmeciler seni mahkemeye veriyormuş. Milletvekili maaşları da gitti. Mahkemede ispata hazır ol.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek ANKAPARK’ Ankara CHP gamze taşçıer

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