Ankara'yı karıştıran fotoğraf! Valilik yalan dedi ve yeniden inceleme başlattı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yenimahalle Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili dün bir gazetede yayımlanan haberde “Milli Eğitim Bakanlığının çocukları dini tarikat ve cemaatlere teslim ettiği, yetkisiz kişilerin derse girdiği, bir sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanı tarafından çocuklara ‘değerler eğitimi’ adı altında söyleşi gerçekleştirildiği, bu kuruluşun yönetim kurulu başkanının geçmiş dönemlerde okul aile birliği başkanlığını yürüttüğü, okulda velilerle dini içerikli etkinlikler düzenlendiği, okulun çökme riski bulunduğu, binanın altında su biriktiği, müfettişler tarafından hazırlanan raporun baskılar sebebiyle Ankara Valiliğine gönderilmediği, öğrencilerin risk altında olduğu” iddialarına yer verildiği belirtildi.

Fotoğraftaki kişi Anadolu İlim ve İrşad Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dilmen. Dilmen’in çocuklara ‘Değerler Eğitimi' adı altında ‘Adalet' dersi verdiği iddia edilmişti.

VALİLİK: DERSLERE GİRMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Söz konusu okulun 2014’te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan ve Yenimahalle Kaymakamlığınca onaylanan protokol çerçevesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açıldığı kaydedilen açıklamada, okul binasının iki ayrı bağımsız bölümden oluştuğu, bir bölümünde imam hatip ortaokulu, diğer bölümde de Kur’an kursunun faaliyet gösterdiği bildirildi.