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Ankara'yı karıştıran fotoğraf! Valilik yalan dedi ve yeniden inceleme başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

Ankara Yenimahalle Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu'nda kaydedilen görüntü Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Ankara Valiliğinden bu ortaokulda eğitim gören çocukların dini tarikat ve cemaatlere teslim edildiği ve okul binasının çökme riskinin bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı ancak iddialarla ilgili yeniden inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ankara'yı karıştıran fotoğraf! Valilik yalan dedi ve yeniden inceleme başlattı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yenimahalle Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili dün bir gazetede yayımlanan haberde “Milli Eğitim Bakanlığının çocukları dini tarikat ve cemaatlere teslim ettiği, yetkisiz kişilerin derse girdiği, bir sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu başkanı tarafından çocuklara ‘değerler eğitimi’ adı altında söyleşi gerçekleştirildiği, bu kuruluşun yönetim kurulu başkanının geçmiş dönemlerde okul aile birliği başkanlığını yürüttüğü, okulda velilerle dini içerikli etkinlikler düzenlendiği, okulun çökme riski bulunduğu, binanın altında su biriktiği, müfettişler tarafından hazırlanan raporun baskılar sebebiyle Ankara Valiliğine gönderilmediği, öğrencilerin risk altında olduğu” iddialarına yer verildiği belirtildi.

Fotoğraftaki kişi Anadolu İlim ve İrşad Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dilmen. Dilmen’in çocuklara ‘Değerler Eğitimi' adı altında ‘Adalet' dersi verdiği iddia edilmişti.

VALİLİK: DERSLERE GİRMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Söz konusu okulun 2014’te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan ve Yenimahalle Kaymakamlığınca onaylanan protokol çerçevesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açıldığı kaydedilen açıklamada, okul binasının iki ayrı bağımsız bölümden oluştuğu, bir bölümünde imam hatip ortaokulu, diğer bölümde de Kur’an kursunun faaliyet gösterdiği bildirildi.

İddiaların gerçekleri yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bölgedeki okul ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırım programına alınan okul inşaatının devam ettiği, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında tamamlanmasının öngörüldüğü ve yeni okula Abdülkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulunun da taşınacağı, kadrolu öğretmenler dışında yetkisiz kişilerin derse girdiği iddiasının da doğru olmadığı, derslere kadrolu öğretmenlerin girdiği ve okulda öğretmen ihtiyacının bulunmadığı, haberde ismi geçen ve derslere girdiği iddia edilen kişinin, sosyal bir etkinlik sebebiyle okulda bulunduğu ve derslere girmesinin söz konusu olmadığı, okul binasının çürük olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve 2017 yılında görevlendirilen teknik ekibin binanın sağlam olduğu ve herhangi bir risk olmadığı yönünde rapor verdiği anlaşılmıştır.”

Açıklamada valilik tarafından habere konu iddialarla ilgili yeniden inceleme başlatıldığı bildirildi. (AA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bakanım neredesin?Senide mi emir kulu yaptılar.Yapamayacaksan birilerinin emirlerini yerine getireceksen bir an önce istifa et.Diğerleriyle farkın kalmaz.
neyi inceleyecen vali
Bu başlangıç. 2023 te bunların ne kadar normal olduğunu konuşulacak.
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