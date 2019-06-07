Ankara'yı 'sağanak' vurdu!

Başkent genelinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesindeki Karadeniz Caddesi’ndeki bir apartmanın alt katını su basarken, caddede su birikintileri oluştu.

"GEÇEN SEFERKİ BASKINDA MAHSUR KALANLAR VARDI"

İhbar üzerine olay yerine itfaiye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu caddedeki sular, tahliye edildi. O anları anlatan apartman sakini Oğuz Öcalan, "Buradaki evler, geçen seferki olaydan sonra boşaltıldı. Geçen seferki baskında mahsur kalanlar vardı" dedi.

