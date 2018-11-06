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Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

Sayıştay'da denetim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevine Fikret Çöker'in yerine Zekeriya Tüysüz getirildi. Tüysüz'ün göreve 2 Kasım 2018'de başladığı belirtildi. Sayıştay'dan yapılan açıklamada Çöker'in kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle bakanlıkları, belediyeleri ve devlete ait şirketleri denetleyen Sayıştay'ın üst yönetiminde 2 Kasım 2018 günü dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. 1992'den bu yana kurumda görev yapan Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, görevinden ayrıldı. Çöker'in yerine 2011 yılında Sayıştay üyesi seçilen Zekeriya Tüysüz atandı. Atama kararı, Sayıştay'ın internet sitesinde de yer aldıBuna göre Tüysüz, yeni görevine 2 Kasım 2018'de başladı.

Denetimin başındaki isim olan Fikret Çöker'in kendi isteğiyle görevden ayrıldığı öğrenildi.

Sayıştay'ın 2017'ye dair hazırladığı raporlar, günlerdir gazetelere haber olmuş, özellikle AK Partili belediyelerdeki usulsüzlük iddiaları basında yer almıştı.

SAYIŞTAY'DAN AÇIKLAMA

Sayıştay, basında Çöker'in görevden alındığına yönelik haberlerin çıkmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bazı basın yayın organlarında; Kamu kurum ve kuruluşlarının 2017 yılı denetimleri sonucunda Sayıştay’ca düzenlenen raporlarında yer alan usulsüzlük ve yolsuzluklar nedeniyle denetimden sorumlu Başkan yardımcısı Fikret ÇÖKER‘in görevinden alındığı yönünde gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır.

Fikret ÇÖKER, 1992 yılında Sayıştay’da, 'denetçi' olarak göreve başlamış, 2014 yılında 'Sayıştay üyesi' seçilmiş Başkanlık makamınca, 13.07.2016 tarihinde denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, Sayıştay üyeliğine dönme yönündeki talebi başkanlık makamının 02.11.2018 tarih ve 1854437 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Tesis edilen işlemin, talebine binaen yapıldığı Başkanlık onayında belirtilmiş olup, yayımlanan Sayıştay raporları ile herhangi bir ilişkilisi bulunmamaktadır.

Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığına, 1992 yılında Sayıştay’da denetçi olarak göreve başlayan, 2011 yılında Sayıştay üyesi seçilen Dr. Zekeriya TÜYSÜZ görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

cdf,

Çöker’in görev değişikliği ilk olarak Odatv’de Mert Taşçılar imzalı haberde yayınlamıştı. Haberde Çöker’in görevden alındığı ifade edilmişti.

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sizi kim rahatsız ederse yok edin. yiyin ağalar. haram zıkkım olsun.
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. adam yolsuzlukları rapor etti diye kovuldu yazık
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