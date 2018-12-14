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Ankara'yı sarsan 'Her an istifa edebilir' iddiasına yanıt geldi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 09:44 | Son Güncelleme

Ülke TV'de yayınlanan Sıra Dışı programında Turgay Güler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın her an istifa edebileceği kulisini paylaştı, Aydın'dan iddialara jet yanıt geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Dün akşam Ülke TV’de yayımlanan ‘Sıra Dışı’ adlı programa katılan Turgay Güler, Aydın'ın istifa edeceğini öne sürmüştü.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Aydın şunları dedi:

"Basın ahlakı nedir bilmeyen ve kalemini iktidara kiralayan bir sözde gazetecinin şahsım hakkında ortaya attığı “istifa” iddiası tamamen asılsızdır, yalandır ve iftiradır.

Anlaşılan o ki; başlattığımız İYİ’lik mücadelecisinin Türk Milleti nezdinde teveccüh bulmuş olması ve yaklaşan yerel seçimlerde bu teveccühün zirve yapacağının anlaşılması, bu zavallı trolleri rahatsız etmiş görünüyor.

Ama hiç kusura bakmasınlar! Haksızlığı, yalanı, iftirayı ilke edinmiş olanları rahatsız etmeye devam edeceğiz!
Herkes bilsin ki; İYİ’lik mücadelesinin bir parçası olmaya devam edeceğim.Görevimin başındayım, çalışma arkadaşlarımızla birlikte yerel seçimlere kilitlenmiş durumdayım."

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Anahtar Kelimeler:
Koray Aydın İYİ parti

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