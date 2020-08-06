Ankara: Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir

Açıklamada "2003'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzaladığı anlaşmayla 11 bin 500 kilometrekareden vazgeçen Mısır, Yunanistan'la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın internet sayfasında yer alan açıklamada "Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması,Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının Türkiye için yok hükmünde olduğunu açıkladı.

Anlaşma Kahire'de imzalandı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri bugün Kahire'de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Şukri, görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında iki ülke arasında yer alan petrol ve gaz rezervlerinin bulunduğu bölgede Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalandığını duyurdu.

Şukri, "Bu anlaşma her iki ülkenin de özellikle petrol ve gaz rezervleri vadeden münhasır ekonomik bölgedeki mevcut kaynakları azami şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayacaktır" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da anlaşmanın "uluslararası hukuk çerçevesinde olduğunu" söyledi. Dendias Mısır ile imzaladıkları anlaşmanın "uluslararası hukukun tüm kavramlarına, deniz hukuku ve iyi komşuluk ilişkilerine riayet ettiğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığını" belirtti.

Mısır ile Yunanistan Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunuyor.

DW, Reuters/ AI, EC

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