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Ankara, Zonguldak ve Van'da ekmek fiyatına zam! İşte yeni rakamlar

20.07.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 40 zamlanarak 20 Temmuz itibariyle 7 lira oldu. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ise ekmek gramajı düşürülerek satılacak. Van’da da 4 TL’den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 6 liraya yükseldi. İşte detaylar...

Ankara, Zonguldak ve Van'da ekmek fiyatına zam! İşte yeni rakamlar

Ankara, Van ve Zonguldak'ta ekmek fiyatı yükseldi. Zonguldak'ta ekmeğin gramajının düşürülerek satılacağı öğrenildi.

ANKARA'DA YÜZDE 40 ZAM

Ankara Fırıncılar Odası'nın almış olduğu kararla Başkent'te ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.

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GRAMAJ DÜŞTÜ, FİYAT YÜKSELDİ

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde 200 gram 5 TL, 400 gramı da 10 TL’den satılan ekmeğin gramajı düşürülerek fiyatı yükseltilecek. Fırıncıların zam talebi üzerine toplanan Zonguldak Esnaf Odaları Birliği, yapılan görüşmeler neticesinde, Kdz. Ereğli’de 270 gram ekmeğin 10 liradan satılmasını karara bağladı. Böylelikle daha önce 10 TL’den satılan 400 gram ekmekte, 130 gram azalma olacak. Alınan kararlar Cumartesi gününden itibaren uygulanacağı öğrenildi.

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VAN'DA YÜZDE 50 ZAM

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, Türkiye’de en ucuz ekmeğin Van’da satıldığını söyleyerek, “6 aydır Türkiye genelinde ekmek fiyatı 5 TL iken ilimizde rayiç 4 TL olmasına rağmen 3 TL’ye satılmaktadır. Maliyetlerin bu kadar yükselmesi sonucu 210 gram ekmeğin maliyeti son zamlardan sonra 6 TL olmuştur. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki Türkiye genelinde 200 ve 210 gram ekmek 7 TL’nin üzerinde satılmaktadır” dedi.

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DHA-İHA

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