Ankara'da 1 günde 10 kilo eroin satmışlar

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde bulundurduğu iddia edilen Muzaffer Alkaç'ın liderliğini yaptığı çeteye yönelik 3'ü polis, 116 kişi hakkında açılan davada, uyuşturucunun Ankara sokaklarına nasıl dağıtıldığı ortaya çıktı. Dosyada, itirafçı olan sanık Ö.D'nin ifadesine göre, çete Başkent sokaklarında torbacılara kilosu 30 bin liradan eroin sattı. Torbacılar da tahmini olarak günde 10 kilo eroini sokaklarda pazarladı.

Başkent'te geçtiğimiz yıl uyuşturucu satıcılarına yönelik, helikopter destekli düzenlenen 'kalkan' operasyonunda aralarında örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın da yer aldığı 3'ü polis 111 kişi yakalandı. Soruşturma aşamasında örgüt üyeleri ile bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda da onlarca kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 67 kilogram eroin, 38 bin 580 uyuşturucu hap, 21 ruhsatsız tabanca, 14 tüfek ile aralarında lüks cip ve otomobillerin de yer aldığı 21 araç ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 120 bin 918 liraya el konuldu.

116 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturma sonrası örgütün tepesinde bulunduğu iddia edilen Muzaffer Arkaç ile Tayfun Görel, Ünal Layık, İsmet Akgöz hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'uyuşturucu ticareti yapmak', Rasim Görel, Sinan Şahin, Berhan Çağlar ve Emre Zavagar hakkında da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek', 'uyuşturucu ticareti yapmak', 108 kişi hakkında da 'örgüt üyeliği' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla dava açıldı.

ARAÇLAR, YABANCI UYRUKLULARIN ÜZERİNE

Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava dosyasındaki bilgilere göre, örgüt yöneticileri polisin teknik takibinden kurtulmak için yabancı şahıslar adına düzenlenmiş telefon hatları kullandı. Yine uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kiralık araçlar da yabancı uyruklu kişiler adına kiralandı. Örgütün, uyuşturucudan elde edilen parayı da kurdukları otomobil ve gayrimenkul şirketleri aracılığıyla 3'üncü şahıslar üzerine otomobil ve ev aldıkları bilgisi yer aldı.

TORBACILAR, GÜNLÜK 10 KİLO EROİN SATIYORDU

Operasyonda yakalanan torbacı Ö.D. itirafçı oldu. Ö.D.'nin ifadesine göre Afganistan üzerinden gelen eroin saf halde Van ve Hakkari'den kamyon ve TIR'larla getirilip, Ankara'da katkı maddesiyle çoğaltılarak, örgüt yöneticileri Ünal Layık, Rasim Görel, Tayfun Görel ve Emre Zavagar tarafından torbacılara kilosu 30 bin liradan satılıyordu. Torbacılar da günlük tahminen 10 kilogram eroini Ankara sokaklarında satıyordu. Ö.D. ayrıca, örgüt yöneticilerinin tümünün geçimlerini uyuşturucu madde ticaretinden sağladıklarını, bu şahısların sürekli olarak lüks araçlara bindiklerini ve sürekli olarak bellerinde silahla gezdiklerini söyledi.

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