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Ankara'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili, Kocaeli'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 09:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da 4,5 ay önce 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırısının faillerinden olan Ferhat Gezer, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip tarafından Kocaeli'de yakalandı.

Ankara'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili, Kocaeli'de yakalandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 4,5 ay önce 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırısının faillerinden olan Ferhat Gezer, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip tarafından Kocaeli'de yakalandı. Gezer'in organize suç örgütü lideri ve uyuşturucu kaçakçısı olduğu belirtilen tutuklu Kadir İnan'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.
Olay, 14 Temmuz akşamı Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Güner Başar, T.A. ve B.K. pazar yerinde kar maskesi takan bir grubunun tabancalı ve pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda Erdem Güner Başar yaşamını yitirirken, arkadaşı T.A. ve B.K. ise ağır yaralandı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı, Erdem Güner Başar ve arkadaşlarının husumetli olduğu bir grubun gerçekleştirdiğini saptadı. Polis ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Yunus Çarkçıoğlu, İsa Ezer ve E.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karıştıkları belirlenen Ferhat Gezer ve Tuncay Dolgun’un yakalanması için de Cinayet Büro Amirliği özel bir ekip oluşturdu. Tuncay Dolgun, 20 gün önce İstanbul'da polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonla yakalanarak Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dolgun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis, olayın son firarisi olan Ferhat Gezer'in de Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde kaldığını tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla Ferhat Gezer'i yakaladı. Evde yapılan aramada sahte kimlik ile tabanca ele geçirildi. Ankara'ya getirilen Ferhat Gezer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ferhat Gezer'in organize suç örgütü lideri ve uyuşturucu kaçakçısı olduğu tespit edilen tutuklu Kadir İnan'ın yeğeni olduğu belirlendi.
Bu arada, olayın saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili, Kocaeli'de yakalandı

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