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Ankara’da 1 Mayıs Acil Servis Önünde Kutlandı

01.05.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Ankara Şehir Hastanesi'nin önünde Corona virüsü salgınıyla mücadele döneminde sağlık çalışanlarına destek olma çağrısıyla kutladı. Sakarya Caddesi'ndeyse polis izinsiz gösteri yapmak isteyenlere müdahale etti

Ankara’da 1 Mayıs Acil Servis Önünde Kutlandı

Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Ankara Şehir Hastanesi'nin önünde Corona virüsü salgınıyla mücadele döneminde sağlık çalışanlarına destek olma çağrısıyla kutladı.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, “Virüse direnen ve salgınla mücadelede en önde yürüyen sağlık emekçilerine ithafen buradayız. 415 sağlık emekçisi kardeşimiz, salgınla mücadelede hayatını kaybetti. Her birine rahmet diliyorum. Dünyada 7 binden fazla sağlık emekçisi virüsü yenmek, salgını bitirmek, insanlara şifa vermek için verdikleri mücadelede hayatını kaybetti. Bu nedenle bu yıl ‘Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı’ ilan edildi. Bu yüzden 1 Mayıs etkinliğimizi bu yönüyle en anlamlı olacağını düşündüğümüz yerde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Memur-Sen, ayrıca her 1 Mayıs’ta kamu görevlilerinin, işçilerin, işsizlerin ve çiftçilerin taleplerini ve beklentilerini yetkililere duyurduklarını da aktardı.

Gösteriyi izleyen muhabire genelge engeli

Ankara’da bir başka noktada, Sakarya Caddesi’nde izinsiz 1 Mayıs gösterisi yapmak isteyenlere polis müdahale etti. 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınıp daha sonra bırakılan kişilere idari para cezası uygulandı.

Bu sırada gözaltı sürecini izlemekte olan YOL TV muhabiri Özge Uyanık, polis tarafından müdahaleye uğradı ve cep telefonunu yere atılırken, çektiği görüntülerin silinmesi talep edildi.

Haberleştirme sürecinde yaşanan ve gazeteciyi hedef alan bu olayın, Türkiye gündeminde tartışma yaratan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge kaynaklı olduğu belirtildi.

Genelgede, kamusal alanda polislerin görevlerini yaparken ses ve görüntü alan kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması gerektiği belirtilmişti. Karara gerekçe olarak “özel hayatın gizliliğinin ihlali” gösteriliyor.

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