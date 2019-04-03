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Ankara'da 11 ilçede oylar tekrar sayılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 18:29 | Son Güncelleme

ANKARA'da, AK Parti İl Başkanlığı'nın itirazı üzerine 10 ilçede geçersiz oyların, 1 ilçede ise tüm oyların tekrar sayılmasına karar verildi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, AK Parti İl Başkanlığı'nın itirazı üzerine 10 ilçede geçersiz oyların, 1 ilçede ise tüm oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Oyların sayımına başlandı.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın desteklediği CHP'li Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde tamamlaması ardından İlçe Seçim Kurullarına başvurarak itirazda bulundu. İtirazın değerlendirilmesi sonucunda 10 ilçede geçersiz oyların, 1 ilçede ise tüm oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı. Buna göre; Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere'de, büyükşehir belediyesi seçimi için geçersiz sayılan oyların, Polatlı'da da yine büyükşehir belediyesi için verilen bütün oyların tekrar sayımına başlandı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, dün itiraz başvurusunu yaparken, "3 bin 217 sandıkta usulsüzlük tespit ettik. Bu da sandıkların neredeyse üçte birine tekabül ediyor. Büyükşehirdeki oyların tümüne itiraz ettik" demişti.

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