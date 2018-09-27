HABER

Ankara'da 1164 adet sikke ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 12:49 | Son Güncelleme

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi değeri bulunan 1164 adet sikke ile yüzük, mühür ve kolye gibi 124 eser ele geçirildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi değeri bulunan 1164 adet sikke ile yüzük, mühür ve kolye gibi 124 eser ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Mersin'den Ankara'ya otobüsle eski eser niteliği taşıyan sikke getirileceği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Gölbaşı ilçesindeki yol kontrol ve arama noktasında şüpheli otobüsü durdurarak arama yaptı. Otobüste yapılan arama sonucunda, 2 kişiye ait el çantası içinde, tarihi değeri olan 1164 adet sikke ile birlikte yüzük, mühür, kolye ve küpe gibi 124 obje ele geçirdi. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında olduğu belirlenen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER Rüyada cinsel ilişkiye girdiğini görmek ne anlama geliyor? Rüyada cinsel ilişkiye girdiğini görmek ne anlama geliyor?
Evde çekirdek makinesi yaptı Evde çekirdek makinesi yaptı
Kilis’te kaçakçılık operasyonuKilis’te kaçakçılık operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

'Tan beni DM’den taciz etti'

'Tan beni DM’den taciz etti'

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi

Türkiye'den 23 okul en iyiler listesine girdi

Evde çekirdek makinesi yaptı

Evde çekirdek makinesi yaptı

Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

Siirt'te HDP'li isme 'Dolar 7.15' tutuklaması! Facebook'ta paylaşınca...

Erdoğan araya girmişti! Ermenistan'da gözaltına alınan Umut Ali Özmen Türkiye'ye geldi

Erdoğan araya girmişti! Ermenistan'da gözaltına alınan Umut Ali Özmen Türkiye'ye geldi

Zabıtaya tokat pahalıya patladı

Zabıtaya tokat pahalıya patladı

Onlar Instagram'ın en iyileri! Aralarında Türk de var

Onlar Instagram'ın en iyileri! Aralarında Türk de var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.