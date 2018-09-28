HABER

Ankara'da 14 kişiye FETÖ'den gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, banka çalışanı 14 şüpheli gözaltına alındı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, banka çalışanı 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme aracı 'ByLock' programını kullandıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 14 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

PARTNERŞans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...Şans eseri o anı böyle kaydetti! Korku dolu gözlerle bakacaksınız...
Hatay’da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildiHatay’da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 25 yaralıYolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 25 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!

Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

Aksaray'da korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babaannesini vurdu

Aksaray'da korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babaannesini vurdu

Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!

Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.