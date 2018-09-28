Ankara'da 14 kişiye FETÖ'den gözaltı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, banka çalışanı 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme aracı 'ByLock' programını kullandıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 14 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.
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