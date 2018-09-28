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Ankara'da 14 kişiye FETÖ'den gözaltı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

13 ŞÜPHELİ SERBEST Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınarak ifadelerine başvurulan 14 şüpheliden 13'ü hakkında tutuklama koşulları oluşmadığından serbest bırakılmalarına karar verildi.

13 ŞÜPHELİ SERBEST
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınarak ifadelerine başvurulan 14 şüpheliden 13'ü hakkında tutuklama koşulları oluşmadığından serbest bırakılmalarına karar verildi.

ANKARA, (DHA)

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