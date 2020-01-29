Ankara’da 14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü

Ankara’nın Sincan ilçesinde14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Yenikent’te bir parkta 6 köpek ve 14 kuşu zehirleyerek öldürdü. Zehirlenen köpeklerin görüntülerinin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından hayvanseverler, olayın yaşandığı bölgeye gelerek nöbet tutmaya başladı.

“Belediyeler ceza kapsamına alınmalı”

Yenikent’e gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün akşam Sincan Yenikent’te 6 köpeğimiz ve 14 kuşumuz zehirlendi” dedi.

Özkan, “Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmeli, belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığının, belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olmalıdır. Başka türlü bu vahşetlerin önüne geçilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Özkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün personel sayısının artırılmasını da talep etti.