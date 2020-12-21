HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Şanlıurfa’da yakalandı

Ankara’da 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Şanlıurfa’da yakalandı

21.12.2020 14:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet birimlerince Haymana Merkezli yürütülen operasyonda 14 yıl önce işlenen cinayetin faili Şanlıurfa’da saklandığı evde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Haymana ilçesinde 2007 yılında Memduh Korkmaz isimli şahıs hakkında kayıp olarak müracaatta bulunuldu.

Emniyet birimlerince Haymana Merkezli yürütülen operasyonda 14 yıl önce işlenen cinayetin faili Şanlıurfa’da saklandığı evde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Haymana ilçesinde 2007 yılında Memduh Korkmaz isimli şahıs hakkında kayıp olarak müracaatta bulunuldu. Ancak bu güne kadar M.K. hakkında hiç bir bilgiye ulaşılamadı. Memduh Korkmaz hakkında bu güne kadar hiç bir haber alınamamasından ve hakkında hiç bir bilgiye ulaşılamamasından dolayı şahsın dosyası Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Haymana Emniyet Müdürlüğünce tekrar açılarak inceleme ve araştırmaya başlanıldı.
Olayla ilgili olarak yapılan titiz ve sıkı çalışmalar neticesinde kayıp şahsın bir cinayete maruz kaldığı belirlendi. I.G. isimli şahsın M.Y isimli şahıs ile maktul Memduh Korkmaz’ı Haymana ilçesi Yılan Hisarı mevkiine götürdü burada darp ederek öldürdüğü, sonrada burada bulanan şu kuyusuna atıp üzerini taşlarla kapattığı tespit edildi.
Olayla ilgili olarak M.Y isimli şahıs çıkartıldığı adlı makamlarca tutuklandı. I.G isimli sanık ise olay sonrası firar etti. Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri firari I.G yi yakalamak için özel ekip oluşturarak sıkı bir takibe başladı. Firari sanığın gidebileceği tüm adresler, bağlantılı olabileceği tüm şahıslar tek tek inceleme altına alındı. Yapılan yoğun çalışmalar ve takipler neticesinde firari I.G nin Şanlıurfa ilinde olduğu tespit edildi. Zanlının bulunduğu adres tespit edilerek, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Haymana Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda firari I.G Şanlıurfa ili Ametyesevi mahallesinde bir adreste yakalanmış, Haymana Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlı çıkartıldığı adlı makamlarda tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Beyoğlu'nda gasp dehşeti kameradaBeyoğlu'nda gasp dehşeti kamerada
D vitamini koronavirüse karşı etkili mi?D vitamini koronavirüse karşı etkili mi?

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Kahreden olay! Bu paylaşımdan 20 gün sonra öldü

Kahreden olay! Bu paylaşımdan 20 gün sonra öldü

Koronavirüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkiler mi?

Koronavirüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkiler mi?

Yılbaşını fırsat bilenler Bodrum’a akın ediyor

Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler buraya akın ediyor

İranlı fenomen Mılad Hatamabadi Farahani yeniden gözaltında!

İranlı fenomen yeniden gözaltında!

Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

Beyoğlu'nda gasp dehşeti! Yerde tekmeleyip kaçtılar

Beyoğlu'nda gasp dehşeti kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.