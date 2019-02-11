Ankara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışı

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 15 noktada kurulan tanzim satış noktasında, sebze satışına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı 30 noktada tanzim satış noktası oluşturma kararı alınırken, bunlardan 15'i kuruldu. Tanzim satış noktalarından 3'ü Çankaya, 3'ü Altındağ, 2'si Keçiören, 2'si Mamak, 1'i Pursaklar, 1'i Etimesgut, 1'i Sincan, 1'i Yenimahalle, 1'i de Gölbaşı'nda açıldı. Çadırlarda sebze satışına saat 10.00 itibarıyla başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan çadırlarda domates 3, patlıcan 4,5, biber 6, salatalık 4, soğan ve patates 2, ıspanak ise 4 liradan satışa çıkarıldı. Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda kurulan çadırın önüne sabah erken saatlerden itibaren gelenler, satışa başlanmasıyla sebze alışverişi yaptı.

Tanzim satış çadırlarında, hafta içi her gün 10.00- 22.00 saatlerinde satış yapılacak. Her ürün için 1 kişi, 3'er kilodan fazla alamayacak.

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