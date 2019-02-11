HABER

Ankara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 15 noktada kurulan tanzim satış noktasında, sebze satışına başlandı.

Ankara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışı

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 15 noktada kurulan tanzim satış noktasında, sebze satışına başlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı 30 noktada tanzim satış noktası oluşturma kararı alınırken, bunlardan 15'i kuruldu. Tanzim satış noktalarından 3'ü Çankaya, 3'ü Altındağ, 2'si Keçiören, 2'si Mamak, 1'i Pursaklar, 1'i Etimesgut, 1'i Sincan, 1'i Yenimahalle, 1'i de Gölbaşı'nda açıldı. Çadırlarda sebze satışına saat 10.00 itibarıyla başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan çadırlarda domates 3, patlıcan 4,5, biber 6, salatalık 4, soğan ve patates 2, ıspanak ise 4 liradan satışa çıkarıldı. Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda kurulan çadırın önüne sabah erken saatlerden itibaren gelenler, satışa başlanmasıyla sebze alışverişi yaptı.
Tanzim satış çadırlarında, hafta içi her gün 10.00- 22.00 saatlerinde satış yapılacak. Her ürün için 1 kişi, 3'er kilodan fazla alamayacak.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışıAnkara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışıAnkara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışıAnkara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışı

Camianın en seksisi konuştu! Politikaya girsem...Camianın en seksisi konuştu! Politikaya girsem...
Davraz’da tatil bitmediDavraz’da tatil bitmedi
Karaburun'da kurulan RES'ler, kıl keçilerinin otlak alanlarını bitirdiKaraburun'da kurulan RES'ler, kıl keçilerinin otlak alanlarını bitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı

Bakan Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı!

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı

Çok sayıda yaralı var! İlk fotoğraflar geldi

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.