Ankara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışı başladı

Ankara'da 15 farklı noktada kurulan tanzim satış noktasında sebze satışı başladı. Vatandaşlar, ucuz sebze alabilmek için satış noktaları önünde kuyruk oluşturdu.

Akara Büyükşehir Belediyesi, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı 30 farklı noktada tanzim satış noktası oluşturma kararı alırken, bunlardan 15'i kuruldu. 3'ü Çankaya, 3'ü Altındağ, 2'si Keçiören, 2'si Mamak, 1'i Pursaklar, 1'i Etimesgut, 1'i Sincan, 1'i Yenimahalle, 1'i Gölbaşı'nda kurulan çadırlarda sebze satışı sabah 10.00 itibarıyla başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda domates 3, patlıcan 4.5, biber 6, salatalık 4, soğan ve patates 2, ıspanak 4 liradan satışa çıkarıldı.

Vatandaşlar, tanzim çadırlarında ucuza sebze alabilmek için kuyruk oluşturdu. Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda kurulan çadır önünde sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan vatandaşlar, satışın başlaması ile birlikte sebzelerden almaya başladı. Tanzim satış çadırlarında hafta içi hergün saat 10.00-22.00 saatleri arasında satış yapılacak. Bir kişi her üründen 3'er kilodan fazla alışveriş yapamayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tanzim satış çadırı

-Uzun kuyruk

-Röpler

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

