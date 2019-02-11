HABER

Ankara'da 15 tanzim satış noktasında sebze satışı başladı (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

  Ankara'da 15 farklı noktada kurulan tanzim satış noktasında sebze satışı başladı.

Ankara'da 15 farklı noktada kurulan tanzim satış noktasında sebze satışı başladı. Vatandaşlar, kurulan satış noktalarına ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı 30 farklı noktada tanzim satış noktası oluşturma kararı alırken, bunlardan 15'i kuruldu. 3'ü Çankaya, 3'ü Altındağ, 2'si Keçiören, 2'si Mamak, 1'i Pursaklar, 1'i Etimesgut, 1'i Sincan, 1'i Yenimahalle, 1'i Gölbaşı'nda kurulan çadırlarda sebze satışı sabah 10.00 itibarıyla başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda domates 3, patlıcan 4.5, biber 6, salatalık 4, soğan ve patates 2, ıspanak 4 liradan satışa çıkarıldı.

Tanzim satış çadırlarında hafta içi hergün saat 10.00-22.00 saatleri arasında satış yapılacak. Bir kişi her üründen 3'er kilodan fazla alışveriş yapamayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Tanzim satış çadırı

-Röp.ler

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı
Davraz’da tatil bitmediDavraz’da tatil bitmedi
Karaburun'da kurulan RES'ler, kıl keçilerinin otlak alanlarını bitirdiKaraburun'da kurulan RES'ler, kıl keçilerinin otlak alanlarını bitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı

Bakan Soylu: Bomba yüklü bir araç yakalandı!

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Heyelan evlerini ikiye böldü, eşyalarını bile alamadılar

Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı

Çok sayıda yaralı var! İlk fotoğraflar geldi

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.