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Ankara'da 16 ayda 3 bin uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

 ANKARA İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, 16 aylık sürede 3 bine yakın uyuşturucu satıcısının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara'da 16 ayda 3 bin uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, 16 aylık sürede 3 bine yakın uyuşturucu satıcısının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen kahvaltıda gazetecilerle bir araya geldi. Yılmaz, Ankara'nın Avrupa'nın çoğu kentinden güvenlik açısından daha emniyetli olduğunu belirtti. 1,5 milyon haneye sahip olan Ankara'da günde 10 adet hırsızlık vakası meydana geldiğini aktaran Yılmaz, 1 yılda 80 cinayet ve 54 kapkaç olayının olduğunu vurguladı.
Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, narkotik suçlarla mücadelede yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, göreve geldiği 16 aylık sürede 3 bine yakın uyuşturucu satıcısının yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.
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Ankara'da 16 ayda 3 bin uyuşturucu satıcısı gözaltına alındıAnkara'da 16 ayda 3 bin uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

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