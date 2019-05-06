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Ankara'da 16 köpeğin öldürülmesinde 3 kişiye 5 yıl hapis istemiyle dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettiği iddia edilen 3 şüpheli hakkında, 'sahipli mala ve çevreye zarar verme' suçundan en az 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettiği iddia edilen 3 şüpheli hakkında, 'sahipli mala ve çevreye zarar verme' suçundan en az 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yenimahalle Batıkent’te geçen ay 16 köpeğinin, zehirli tavuk eti verilerek telef edilmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Hasan Gönen tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Aydın Gölge, Levent Özcan ve Musa Devran'ın, müşteki Buket Özgünlü’nün sahibi olduğu 'Tarçın', 'Fıstık' ve 'Ceviz' adlı köpekleri ile dosyası ayrılan sokak köpeklerine hiçbir neden yokken tavuk etiyle birlikte metomil (böcek ilacı) verdikleri belirtildi. Köpek kadavralarından alınan parçaların incelenmesi sonucu savcılığa sunulan raporda, metomil maddesinin tespit edildiği belirtildi. Raporda ayrıca bu maddenin köpeklerin zehirlenmesi dışında insan, hayvan ve bitkiler açısından kalıcı nitelik oluşturacak şekilde çevrenin kirletilmesi kapsamında bir sonuç doğuracağı kanaatine de varılmış olduğu anlatıldı.

EN AZ 5 YIL 4 AY HAPİS
Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile şüpheliler hakkında, 'haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hale getirmek veya değerinin azalmasına neden olmak' ve 'çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten zarar vermek' suçlarından en az 5 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sokak köpeklerinin öldürülmesiyle ilgili ise suç yönünden görevsizlik kararı verildiği ve dosyanın tefrik edilerek Yenimahalle Kaymakamlığı'na gönderildiği bildirildi.

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Ankara'da 16 köpeğin öldürülmesinde 3 kişiye 5 yıl hapis istemiyle davaAnkara'da 16 köpeğin öldürülmesinde 3 kişiye 5 yıl hapis istemiyle dava
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