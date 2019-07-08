HABER

Ankara’da, 168 ayrı suçtan kayıtları bulunan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 03:06 | Son Güncelleme

ANKARA polisi, ‘Dalavereciler’ lakaplı hırsızlık çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, toplamda 168 ayrı suçtan kayıtları bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA polisi, ‘Dalavereciler’ lakaplı hırsızlık çetesine yönelik düzenlediği operasyonda, toplamda 168 ayrı suçtan kayıtları bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden çete lider Taner Ç. ile birlikte 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’da meydana gelen 23 ayrı olayla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışmalarını derinleştiren ekipler, saatlerce izledikleri güvenlik kameraları neticesinde, 7 otomobil hırsızlığı, 14 iş yerinden hırsızlık, 1 otomobilin plakasının çalınması ve kasten silahla yaralama olmak üzere toplamda 23 olayı gerçekleştiren 4 kişilik bir çetenin izine ulaştı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çete lideri ‘Ayyaş’ lakaplı Taner Ç, B.G, S.F.A. ve F.K. gözaltına alındı. B.G.’nin evinde yapılan aramalarda, hırsızlık olaylarında kullanılan kıyafetler ile çalıntı olabileceği değerlendirilen 7 adet bilezik, 1 çift küpe, 3 adet yüzük ve 1 adet kol saati ele geçirildi.

ÇALINTI ÜRÜNLERLE 400 BİN TL’LİK VURGUN

Öte yandan şüphelilerin, düz kontak yöntemiyle çaldıkları otomobillerle iş yerlerinden çok sayıda cep telefonu, televizyon gibi elektronik eşya çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri hırsızlık olaylarından sonra sokak aralarında terk ettikleri saptandı. Bu arada hırsızlık çetesinin, çaldıkları ürünleri akrabaları olan V.Y. ile E.A’ya sattıklarını belirledi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, V.Y. de gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 400 bin TL değerinde kazanç elde ettikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN TOPLAMDA 168 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Yapılan soruşturmada, çete lideri ‘Ayyaş’ lakaplı Taner Ç’nin 23 ayrı suç kaydı olduğu ve 2 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olan B.G.’nin, 31 ayrı suç kaydı ile 23 yıllık kesinleşmiş hapis cezası olduğu, S.F.A.’nın 16 ayrı suç kaydı, F.K.’nin 54 ayrı suç kaydı ve V.Y.’nin ise 44 ayrı suçtan olmak üzere, şüphelilerin toplamda 168 ayrı suçtan kayıtları olduğu tespit edildi.

‘AYYAŞ’ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, çete lideri Taner Ç, B.G. ve F.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyesi S.F.A. ile V.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, konuyla alakalı firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devem ettiği öğrenildi.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!
Dur ihtarına uymayan polisten kaçarken kaza yaptı... Araç içinden 20 mülteci çıktıDur ihtarına uymayan polisten kaçarken kaza yaptı... Araç içinden 20 mülteci çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Turistler akın etti! Oteller doldu, adım atacak yer kalmadı

Turistler akın etti! Oteller doldu, adım atacak yer kalmadı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

Hasan Şaş'tan bomba açıklamalar! Falcao, Aboubakar, Nainggolan, Costa...

Beşiktaş, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı ancak...

Beşiktaş, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı ancak...

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Azot fabrikasında patlama! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.