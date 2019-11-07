Ankara’da 17 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ankara\u2019da 17 ki\u015fi DEA\u015e ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc ile ba\u011flant\u0131l\u0131 olduklar\u0131 gerek\u00e7esiyle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Alt\u0131kula\u00e7: \u201cMisyoner ve oryantalistler nadide k\u00fclt\u00fcr varl\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 Avrupa\u2019ya g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler\u201dEski\u015fehir\u2019de uyu\u015fturucu operasyonu; 8 \u015f\u00fcpheli yakaland\u0131
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