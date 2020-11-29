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Ankara’da 17 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde ölü bulundu

29.11.2020 21:32 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde 17 yaşındaki bir genç kız, evinde başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 17 yaşındaki bir genç kız, evinde başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın başucunda "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazılı not bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iş çıkışı eve gelen baba Ahmet Y., kapıyı defalarca çalmasına rağmen kimsenin açmaması üzerine şüphelenerek eşi Fadime Y.’yi aradı. Bu sırada komşu ziyaretinde olan anne Fadime Y., eve gelerek anahtarla kapıyı açtı. İçeriye giren anne ve baba, çocukları Gülnur Y.’yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sinir krizi geçiren çift, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülnur Y.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede bulunan av tüfeği muhafaza altına alındı.

"Sizleri utandırdığım için üzgünüm"
Ekipler ayrıca Gülnur Y.’nin baş ucunda kendisinin yazdığı düşünülen bir intihar notu da buldu. Bulunan notta Gülnur Y.’nin, "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazdığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Ayrıca Gülnur Y.’nin 3 kardeşi olduğu öğrenilirken, olay sırasında kardeşlerden birinin işte olduğu, diğer 2 kardeşin ise dışarıda olduğu, Gülnur Y.’nin babasının işte olduğu, annesinin i komşusunu ziyarete gittiği belirtildi.

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