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Ankara'da 18 'sivil mahrem imam' hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

ANKARA'da yütürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olduğu ifade edilen 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yütürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olduğu ifade edilen 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan askerlerin ifade ve teşhisleri sonrası operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil imamı Kemal Batmaz'a bağlı olduğu ifade edilen 18 sivil mahrem imam hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

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