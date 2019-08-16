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Ankara'da 180 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da, polis ekiplerinin yaptığı uygulamada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 180 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara'da 180 kaçak göçmen yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, polis ekiplerinin yaptığı uygulamada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 180 kaçak göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, Altındağ ilçesindeki Örnek ve Atıfbey mahallelerinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Asayiş, narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı uygulamada, şafak vakti, 30 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kimlik ve pasaportları bulunmayan Afganistan uyruklu 180 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

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Ankara'da 180 kaçak göçmen yakalandıAnkara'da 180 kaçak göçmen yakalandıAnkara'da 180 kaçak göçmen yakalandı

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