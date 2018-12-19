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Ankara'da 2 avukat ile gaziye çarpan otobüs sürücüsü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 18:49 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde servis bekleyen avukatlar Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile darbe girişimi gazisi Ebubekir Keskin'e çarparak, yaralamalarına neden olan halk otobüsü sürücüsü Pevlül Tanır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da 2 avukat ile gaziye çarpan otobüs sürücüsü tutuklandı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde servis bekleyen avukatlar Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile darbe girişimi gazisi Ebubekir Keskin'e çarparak, yaralamalarına neden olan halk otobüsü sürücüsü Pevlül Tanır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza, dün öğle saatlerinde, FETÖ/PDY davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde meydana geldi. Duraktan yolcu alıp, hareket eden Pevlül Tanır yönetimindeki 06 DZ 2471 plakalı halk otobüsü, kısa süre sonra, baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile darbe girişimi gazisi Ebubekir Keskin'e çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, 3 kişi yaralandı.
Sürücü Pevlül Tanır, kazanın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tanır, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki savunmasında; otobüsün aniden, kontrolü dışında hareket ettiğini öne süren Tanır, "Servis bekleyenleri son anda gördüm. Çarpmamak için imdat kolunu çektim; ancak otobüs durmayarak, önümde duran 2 kadına çarptım. Ben imdat çektikten sonra da otobüs durdu. Kaza araçtan kaynaklanan bir kazadır" dedi.
Pevlül Tanır, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli yaralama' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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