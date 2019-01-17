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Ankara'da 2 ayrı kaza: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 08:38 | Son Güncelleme

ANKARA'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'da 2 ayrı kaza: 2 yaralı

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'dan Ankara'ya giden 16 YBG 01 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Altındağ ilçesi Yeşilöz Mahallesi Fruko Kavşağı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen 06 FME 71 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil de Halit Y. yönetimindeki 06 T 2895 plakalı taksiye çarptı. Trafik ışığını devirerek kaldırıma çıkan 06 FME 71 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde ise Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi'nde Anadolu Bulvarı'da Gimat yönüne giden Umut Ö. yönetimindeki 06 FK 2285 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ankara'da 2 ayrı kaza: 2 yaralıAnkara'da 2 ayrı kaza: 2 yaralıAnkara'da 2 ayrı kaza: 2 yaralıAnkara'da 2 ayrı kaza: 2 yaralı

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