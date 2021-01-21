HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da 2 ayrı trafik kazasıı: 3 yaralı

Ankara’da 2 ayrı trafik kazasıı: 3 yaralı

21.01.2021 02:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da 2 ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı.Kaza saat 19.00’da Ankara Kuzey Çevreyolunda meydana geldi.

Ankara’da 2 ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 19.00’da Ankara Kuzey Çevreyolunda meydana geldi. Bağlum’dan Karapürçek istikametine seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 31 GZ 760 plakalı TIR yol kenarında park halinde bulunan 06 EY 5288 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan Kamil Ö. ve Zeynep B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı Kamil Ö. ve Zeynep B.’yi çevredeki çeşitli hastanelere sevk etti.
Kaza Ankara Eskişehir yolunda meydana geldi. Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Namık Emre G. idaresindeki AE 4279 plakalı kamyona, Fırat Ç. idaresindeki 35 HBC 19 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fırat Ç. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan Fırat Ç.’yi Duatepe Devlet Hastanesine sevk etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlarBiden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar
Video indir instagramVideo indir instagram
1/

En Çok Okunan Haberler

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

İzmir'de açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan patlama: Yaralılar var

İstanbul'da korkutan patlama: Yaralılar var

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler: Bakan olsam ne yazar

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'a geldi! İşte ilk kararnameler

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı: Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş

'Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş'

Doğu Roma dönemine ait sikkeleri satmaya çalışırken yakalandı

Doğu Roma dönemine ait sikkeleri satmaya çalışırken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.