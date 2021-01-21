Ankara’da 2 ayrı trafik kazasıı: 3 yaralı

Ankara’da 2 ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00’da Ankara Kuzey Çevreyolunda meydana geldi. Bağlum’dan Karapürçek istikametine seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 31 GZ 760 plakalı TIR yol kenarında park halinde bulunan 06 EY 5288 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan Kamil Ö. ve Zeynep B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı Kamil Ö. ve Zeynep B.’yi çevredeki çeşitli hastanelere sevk etti.

Kaza Ankara Eskişehir yolunda meydana geldi. Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Namık Emre G. idaresindeki AE 4279 plakalı kamyona, Fırat Ç. idaresindeki 35 HBC 19 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fırat Ç. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan Fırat Ç.’yi Duatepe Devlet Hastanesine sevk etti.

