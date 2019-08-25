HABER

Ankara'da 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

ANKARA'da, polis ekiplerince, 2 araçta yapılan aramada 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.

Ankara'da 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, polis ekiplerince, 2 araçta yapılan aramada 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Aramada, 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki, 125 litre etil alkol, 2 litre sahte yapılmış alkollü içki, 18 boş şişe, 7 aroma, 135 sahte TAPDK bandrolü, 359 kapüşon, 27 etiket ve huni ele geçirildi. Olayla ilgili V.E. ile Y.S.'ye işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Tokat’ta yorgun mermi şokuTokat’ta yorgun mermi şoku
Aranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandıAranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.