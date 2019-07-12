Ankara'da 2. el oto pazarının açılması görüşüldü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Pursaklar'da 2. el otomotiv satışlarının yapılabileceği açık oto pazarı yerinin tahsis edilmesini ele aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında temmuz ayı beşinci oturumunda toplanan Belediye Meclisi, geçen toplantının tutanağını oylayarak, gündemde olan önergeleri görüştü.

Gündem dışı açıklamalarda bulunan Yavaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yılı olduğunu anımsatarak, şehitlere rahmet, gazilere şifalar diledi.

Yavaş, demokrasilerde tek gücün millet olduğuna işaret ederek, belediye olarak, 15 Temmuz'da kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ve bu konuda çalışma yapacak kurumlara gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Başkanlık yazısı ile meclise ilave madde olarak sunulan önergede, Pursaklar ilçesindeki otomotiv, ticaret ve yaşam merkezi Otonomi'nin yanında 100 bin 78 metrekarelik alanın, komisyonun uygun görmesi halinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 10 yıllığına kiraya verileceği belirtildi.