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Ankara'da 2 hakime FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

ANKARA Adliyesi'nde görevli bir ağır ceza hakimi ile bir Yargıtay tetkik hakimi, FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Adliyesi'nde görevli bir ağır ceza hakimi ile bir Yargıtay tetkik hakimi, FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Astsubay S.Y. itirafçı oldu. S.Y., hakkında düzenlenen iddianamede yer alan ifadesinde, liseyi bitirdikten sonra kendisiyle 'İbrahim' kod adlı örgüt imamının ilgilendiğini, bu kişinin kendisini askeri okula yönlendirdiğini anlattı. İtirafçı astsubay, 'İbrahim' kod adlı örgüt imamının fotoğraflarını teşhis etti. Başsavcılığın yaptığı araştırmada, bu kişinin, Ankara Adliyesi'nde görev yapan Ağır Ceza Mahkemesi üyesi M.A.Ç. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK), şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. HSK tarafından hakkında soruşturma başlatılan hakim M.A.Ç., gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başka bir soruşturma kapsamında da örgütle irtibatı tespit edilen bir Yargıtay tetkik hakimi gözaltını alındı. Her iki hakimin de emniyette sorgularının sürdüğü belirtildi.

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