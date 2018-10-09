HABER

Ankara'da 2 kadın hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

ANKARA'da iki evden 160 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2 kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da 2 kadın hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da iki evden 160 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2 kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ve Çubuk ilçelerinde Eylül ayı içinde iki evden ziynet eşyalara çalındı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, iki olayın şüphelilerinin de aynı kişiler olduğunu tespit etti. Olayların meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli D.Y. ve S. P.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerden D.Y.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda silah, ziynet eşyası ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerden 12 suç kaydı bulunan D.Y. ve 9 suç kaydı bulunan S.P. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
'Bu kent artık festivallerle anılacak''Bu kent artık festivallerle anılacak'
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ceren'in durumu ağırYaya geçidinde otomobilin çarptığı Ceren'in durumu ağır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Üniversiteyi yasa boğan veda!

Üniversiteyi yasa boğan veda!

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

Uçakta panik anları! 'Yolcumuz kusuyor'

Uçakta panik anları! 'Yolcumuz kusuyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.