Ankara'da 2 kadın hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da iki evden 160 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2 kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ve Çubuk ilçelerinde Eylül ayı içinde iki evden ziynet eşyalara çalındı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, iki olayın şüphelilerinin de aynı kişiler olduğunu tespit etti. Olayların meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli D.Y. ve S. P.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerden D.Y.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda silah, ziynet eşyası ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerden 12 suç kaydı bulunan D.Y. ve 9 suç kaydı bulunan S.P. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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