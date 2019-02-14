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Ankara’da 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:54 | Son Güncelleme

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2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, Türksat’ın desteğiyle gerçekleştirildi.
Siber güvenlik sektöründeki gelişmelerin değerlendirileceği 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) Türksat’ın desteğiyle gerçekleştirildi. Zirvede siber güvenlikle ilgili toplumun tüm katmanlarında farkındalık oluşturulması amacıyla yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politika, strateji ve eylem planları tartışıldı. Türksat Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Ortayatırtmacı, “Mobil Ağlarda Siber Güvenlik” başlıklı oturumda konuştu.

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