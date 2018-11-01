HABER

Ankara'da 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 16:53 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 TIR'ın çarpışması meydana gelen kaza da 2 kişi yaralandı.

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK,(Ankara),(DHA)Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 TIR'ın çarpışması meydana gelen kaza da 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Çubuk-Şabanözü Karayolu Havyan Pazarı yakınında meydana geldi. Şakir Metin (36) yönetimindeki 06 EDV 1634 TIR ile Mustafa Şahin (45) idaresindeki 06 GK 334 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Metin ile Şahin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNERDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntüDenizden yaratık çıktı! Panik yaratan görüntü
Yolda karşılaştı, bacağından vurduYolda karşılaştı, bacağından vurdu
Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandıSeyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.