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Ankara’da 2 trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 07:33 | Son Güncelleme

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Ayrıca Çankaya ilçesi Konutkent bölgesinde olan bir kazada da alkollü sürücünün kullandığı otomobil karşı şeride geçerek yan döndü.
Olay, gece saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pursaklar Özal Bulvarı’ndan Esenboğa Havalimanı istikametine giden Furkan Işık’ın kullandığı 06 CCR 858 plakalı hafif ticari araç Karacaören yol ayrımında bulunan yön levhası direğine çarptı. Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen araçta bulunan 4 kişi yaralanırken sürücü Işık’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sürücü Işık ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişiyi araçtan yaralı olarak çıkardı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan diğer bir kaza ise, Ankara’nın Çankaya ilçesi Konutkent bölgesi 2432. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgileri göre Çayyolu istikametine giden Yunus Emre E.’nin kullandığı 06 DV 5305 plakalı hafif ticari araç, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonrası yol ortasında yan yatan araçtan kendi imkanları ile çıkan Ergür olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk yardım talebini reddetti. Ayrıca alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine bir süre önce el konulduğu öğrenildi.

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