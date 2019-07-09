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Ankara'da 20 dönüm orman alanı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ankara'da 20 dönüm orman alanı yandı

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi yakınında çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgârın etkisiyle büyüdü. Yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Gölbaşı Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü yangınla mücadele ekipleri de çalışmalara katıldı. Yangın, bölgede bulunan ilkokul ve cami ile diğer yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangın alanında yapılan çalışmaları takip eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yangın ihbarının ardından belediyeye ait iş makinelerini ve personeli bölgeye sevk ettiklerini söyleyerek, "İtfaiyemiz ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz söndürme çalışmaları neticesinde yangın büyük oranda söndürülerek kontrol altına alındı. Her ne kadar büyümeden müdahale etmiş olsak da, yaklaşık 20 dönümlük bir yeşil alan maalesef yok oldu. Burada insanlarımızı çevreye karşı daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Yangının çıkış nedenini henüz bilemiyoruz; ancak yanan bazı ağaçların altında cam şişeler, çevrede sigara izmaritleri de görülüyor. Lütfen biraz daha dikkatli olalım" dedi.
Başkan Şimşek, ayrıca yanan bölgede tekrar ağaçlandırma çalışması yapılacağını kaydetti.

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Ankara'da 20 dönüm orman alanı yandıAnkara'da 20 dönüm orman alanı yandıAnkara'da 20 dönüm orman alanı yandıAnkara'da 20 dönüm orman alanı yandı

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