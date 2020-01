Ankara'da 20 sokak hayvanın öldürülmesi protesto edildi

Haluk KARAASLAN- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde hayvanseverler, 6 köpek ve 14 güvercinin zehirli tavuk eti verilerek öldürülmesini protesto etti.

Geçen salı günü Sincan Menderes Mahallesi'ndeki Nacip Fazıl Parkı'na bırakılan tavuk etinden yiyen 6 köpek ve 14 güvercin, zehirlenerek öldü. Hayvanseverler, diğer sokak hayvanlarının da zehirlenmesine engel olmak için gün boyu parkta nöbet tuttu. Yaklaşık 50 kişilik grup, bugün tekrar parkta bir araya gelerek, olayı protesto etti.

'HAYVANLAR, PARKIN MASKOTUYDU'

6 yıldır, parkta köpekleri beslediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Hatip Eroğlu (65), köpeklerin aşılarının yapılarak, kısırlaştırıldığını ve sürekli kontrol altında tutulduğunu söyledi. Eroğlu, sokak köpeklerinin parkın maskotu haline geldiğini belirterek, "Birileri buraya zehirli et bırakmış ve hayvanlar geceden itibaren belediye tarafından alınmaya başlamış. Önce 2'si, ardından 2'si ve sonra da 4'ü daha rahatsızlandı. Toplamda 6 ölü, 4 de yaralı köpek var. Bu hayvanlar kimseye zarar vermezdi. Arka mahallelerden onları sevmek için gelen insanlar bile vardı. Bu parkın maskotu gibi olmuşlardı. Küçüklüklerinden itibaren buradalar ve elimizde büyüdüler" dedi.

'BİZLER SADECE CAN SAVUNUCULARIYIZ'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Ankara İl Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise, nisan ayında Batıkent'te öldürülen köpeklerle ilgili davanın sevincini yaşayamadan bu olayla karşılaştıklarını söyledi. Türk adaletine güvendiklerini aktaran Danacıoğlu, "Adalet, Batıkent olayında tecelli etti. Arkamızda bulunan alan bir park ve bu parkta çocukların oyun alanları var. O zehirli etlerin, sadece hayvanlara değil, insanlara da çok ciddi anlamda zarar vermesi söz konusudur. Bugün orada oynayan bir çocuk, kemiği alıp bir hayvanı beslemek için yaklaştığında o çocuğa da zarar gelebilirdi. Bizler sadece can savunucularıyız. Bugün köpeğe yapılan zehirlenme, öldürülme vakaları kesinlikle ceza kapsamına alınmalı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI